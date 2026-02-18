Zum Inhalt springenBarrierefrei
WELTjournal: Ukraine - Drohnenpiloten an der Front

ORF2Staffel 1Folge 133vom 18.02.2026
31 Min.Folge vom 18.02.2026

Drohnen dominieren den Krieg: 80 % der Verluste entfallen auf unbemannte Flugkörper. Artillerie wurde an die hintere Front verlegt. Sasha, 26, sitzt im Bunker an der Front. Sein Job: beladene Drohnen auf feindliche Stellungen schicken. Tod und Zerstörung bleiben für ihn fast virtuell – ein psychischer Schutz, denn auch er ist jederzeit selbst Ziel feindlicher Drohnen. Gestaltung: Gwenlaouen Le Gouil Bildquelle: ORF/Studiofact

