WELTjournal: Iran - in den Fängen des RegimesJetzt kostenlos streamen
Weltjournal
Folge 129: WELTjournal: Iran - in den Fängen des Regimes
51 Min.Folge vom 28.01.2026
Die brutale Gewalt gegen Proteste im Iran weckt alte Traumata. Exil-Iranerinnen berichten von Haft, Folter und einer Diktatur, die sich bis heute kaum verändert hat. Inhalt: Die blutige Niederschlagung der Massenproteste im Iran mit tausenden Todesopfern ruft bei vielen Exil-Iranern Erinnerungen an das brutale Vorgehen des Mullah-Regimes nach der Machtübernahme 1979 wach. Willkürliche Verhaftungen, tödliche Gewalt gegen Demonstranten, Folter und Misshandlungen sind heute wie damals an der Tagesordnung.
