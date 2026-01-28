Zum Inhalt springenBarrierefrei
WELTjournal: Iran - in den Fängen des Regimes

ORF2Staffel 1Folge 129vom 28.01.2026
51 Min.Folge vom 28.01.2026

Die brutale Gewalt gegen Proteste im Iran weckt alte Traumata. Exil-Iranerinnen berichten von Haft, Folter und einer Diktatur, die sich bis heute kaum verändert hat. Inhalt: Die blutige Niederschlagung der Massenproteste im Iran mit tausenden Todesopfern ruft bei vielen Exil-Iranern Erinnerungen an das brutale Vorgehen des Mullah-Regimes nach der Machtübernahme 1979 wach. Willkürliche Verhaftungen, tödliche Gewalt gegen Demonstranten, Folter und Misshandlungen sind heute wie damals an der Tagesordnung.

