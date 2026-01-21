WELTjournal: Grönland - zwischen Trump und DänemarkJetzt kostenlos streamen
Weltjournal
Folge 128: WELTjournal: Grönland - zwischen Trump und Dänemark
Seit Trump Grönland ins Visier genommen hat, wird die Insel zum geopolitischen Brennpunkt. Klimawandel, Rohstoffe und neue Arktis-Routen entfachen einen Machtkampf zwischen USA, Dänemark und den Grönländern. Inhalt: Die Dokumentation zeigt den Konflikt zwischen Trump, Dänemark und den Grönländern, die ihrerseits die Unabhängigkeit für ihre Insel anstreben. Die Begehrlichkeiten der Großmächte werden durch den Klimawandel befeuert: das Schmelzen der Eismassen eröffnet neue Schifffahrtsrouten im Arktischen Ozean und erleichtert den Abbau von Ressourcen. Öl, Gas, Gold und seltene Erden sind auf Grönland zu finden - unverzichtbar für die Energiewende und die Rüstungsindustrie. Gestaltung: Vivien Meltz und Jean Yves Cauchard Bildquelle: APA-Images / AFP / ALESSANDRO RAMPAZZO; REUTERS
