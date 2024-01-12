WeltWeit: Alt und arm. Muss das sein?Jetzt kostenlos streamen
WeltWeit
Folge 1: WeltWeit: Alt und arm. Muss das sein?
Drei Reporter:innen auf Spurensuche. Jeweils ein Thema aus unterschiedlichen Perspektiven und aus verschiedenen Regionen der Welt! Wie gehen andere Länder mit aktuellen Problemen um: wie Wohnungsnot, Altersarmut oder das kränkelnde Gesundheitssystem? Welche Erfolgsmodelle gibt es und wenn, wie sind sie auf Österreich übertragbar? Wo gehen Sachen richtig schief und wie hängen die Dinge zusammen? Die WeltWeit Reporter:innen sind unterwegs, fragen nach und suchen gemeinsam nach Antworten. Alt und arm. Muss das sein? Viele können sich ihr Leben im Alter kaum noch leisten. Nicht nur in Österreich in ganz Europa bleiben alte Menschen oft auf der Strecke. Welche Faktoren verursachen Armut im Alter und welche Weichen müssen anders gestellt werden, um das zu verhindern. Bildquelle: ORF
