Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
WeltWeit

WeltWeit: Vorwärts zurück. Liegt unsere Zukunft in der Vergangenheit?

ORF2Staffel 1Folge 56vom 20.11.2025
WeltWeit: Vorwärts zurück. Liegt unsere Zukunft in der Vergangenheit?

WeltWeit: Vorwärts zurück. Liegt unsere Zukunft in der Vergangenheit?Jetzt kostenlos streamen

WeltWeit

Folge 56: WeltWeit: Vorwärts zurück. Liegt unsere Zukunft in der Vergangenheit?

32 Min.Folge vom 20.11.2025

Historisch folgen auf liberale Phasen oft konservative Reaktionen. Doch die Rückwärtsbewegung ist heute gefährlicher denn je. In den USA setzt Donald Trump auf Spaltung, in Idaho bedrohen neue Gesetze die Freiheit von Minderjährigen, in der Slowakei gerät unabhängiger Journalismus unter Druck, und in Polen sorgt der virale Trend "Schlampen-Kontrolle" für Sexismus und Hass unter Jugendlichen. Barbara Wolschek, Paul Pant und Lena Hager zeigen, wie Menschen weltweit gegen autoritäre Tendenzen kämpfen und warum Demokratie kein Selbstläufer ist. Bildquelle: ORF / APA-Images / AP / Rodrigo Abd

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

WeltWeit
ORF2
WeltWeit

WeltWeit

Alle 2 Staffeln und Folgen