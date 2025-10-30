Zum Inhalt springenBarrierefrei
WeltWeit: Jung, erfolgreich, einsam. Leben zwischen Likes und Leere.

ORF2Staffel 1Folge 55vom 30.10.2025
32 Min.Folge vom 30.10.2025

Immer online – und doch allein. Laut Studien fühlen sich 57 Prozent der 18- bis 35-Jährigen regelmäßig einsam. Die Doku zeigt Menschen, die gegen das Alleinsein kämpfen und jene, die es bewusst suchen. Inhalt: Einsamkeit wird zur wachsenden gesellschaftlichen Herausforderung, auch weil mit ihr ein hohes Gesundheitsrisiko einhergeht: Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen und Angststörungen. Die digitale Einsamkeit, der Widerspruch zwischen "ständig online und doch allein", wird für immer mehr junge Leute zur Lebensrealität. Die WeltWeit-Reporterinnen treffen neben Menschen, die Strategien gegen die ungewollte Einsamkeit suchen, auch Menschen, die in einer Welt, die pausenlos vernetzt ist, bewusst den Weg in die Einsamkeit wählen. Bildquelle: ORF

ORF2
