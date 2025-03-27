Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 42vom 27.03.2025
33 Min.Folge vom 27.03.2025

Seit Jahren steigt der Drogenkonsum in Europa. Nach einem jüngsten Bericht von Europol liegt der Jahresumsatz der Drogenmafia bei 31 Milliarden Euro. Und auch die Zahl der Drogentoten wird immer höher. Die Gründe: öfter als früher konsumieren Menschen potenziell tödliche Cocktails aus verschiedenen Drogen. Darüber hinaus feiert Kokain ein Comeback. Derzeit gibt es so viel Kokain am Markt wie nie zuvor. Trotz Rekordmengen, die regelmäßig beschlagnahmt werden, wird Europa überschwemmt. Kokain ist fast überall leicht zugänglich und zählt nach Cannabis zu den am häufigsten konsumierten Drogen. Die "WeltWeit"-Reporterinnen und Reporter zeichnen den Weg der Droge nach - vom Produzenten über die Dealer bis zum Konsumenten.

