WeltWeit: Urlaub 2025. Wie mühsam sind wir Touristen?Jetzt kostenlos streamen
WeltWeit
Folge 46: WeltWeit: Urlaub 2025. Wie mühsam sind wir Touristen?
Für den Tourismus gilt – von der Zeit der Pandemie einmal abgesehen – the only way is up. Wie kaum einer anderen Branche ist dem Tourismus ein ständiges Wachstum beschert. Mit inzwischen zahllosen negativen Folgen: überfüllte Städte, Müllprobleme, zerstörte Kulturstätten. Seit einigen Jahren gesellen sich zu den üblichen Reisenden die sogenannten Instagram-Touristinnen und -Touristen. Angeregt von Influencern pilgern mittlerweile Scharen junger Leute auf der Jagd nach dem perfekten Selfie an die schönsten Orte der Welt – ein Alptraum für Natur und Bevölkerung. Für das ORF-Korrespondentenmagazin "WeltWeit" berichten Diana Weidlinger, Benedict Feichtner und Katharina Wagner aus Island, Sri Lanka und der Türkei. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick