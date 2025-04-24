WeltWeit: Notstand am Jobmarkt. Wer macht die Arbeit?Jetzt kostenlos streamen
WeltWeit
Folge 45: WeltWeit: Notstand am Jobmarkt. Wer macht die Arbeit?
Was den Arbeitskräftemangel betrifft, liegt Österreich im EU-Vergleich an der Spitze. Und dass, obwohl sich die Wirtschaft auf Talfahrt befindet und die Arbeitslosigkeit steigt. Zwei Phänomene tragen maßgeblich zu diesem Umstand bei. Erstens der demografische Wandel: die Babyboomer gehen in Pension, zu wenige Junge kommen nach, wodurch die Erwerbsbevölkerung stetig abnimmt. Arbeitsmarktforscher sind sich einig, es braucht Zuwanderung, um die fehlenden Arbeitskräfte auszugleichen. Und zweitens die Qualifikation der arbeitslosen Menschen passt häufig nicht zu den Anforderungen der Betriebe. Dieses sogenannte „Mismatch“ führt zum Fachkräftemangel. Dass Österreich mit diesen Problemen und seinen Folgen nicht allein dasteht, zeigt ein Blick in die weltweite Arbeitswelt. Die Korrespondenten Diana Weidlinger, Isabella Purkart und Christian Wehrschütz haben sich in Island, Japan und auf dem Balkan auf eine Spurensuche begeben.
