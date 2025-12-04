WeltWeit: Superfoods. Wenn Essen zum Hype wird.Jetzt kostenlos streamen
WeltWeit
Folge 57: WeltWeit: Superfoods. Wenn Essen zum Hype wird.
Die Message ist eindeutig – gesunde Ernährung trifft trendigen Lifestyle: Wer auf Instagram dem Hashtag" #Superfoods" folgt, taucht ein in eine Welt aus Gemüse, Getreide, Beeren, Samen und Co. Superfoods sind reich an sogenannten Mikronährstoffen und gelten deshalb als besonders gesund. Dank perfektem Marketing wird aus den meist exotischen Nahrungsmitteln eine Wunderwaffe gegen Müdigkeit, ein Schlankheitsmittel oder Anti-Aging-Elixier. Alexandra Siebenhofer, David Kriegleder und Benedict Feichtner gehen in dieser „WeltWeit“-Ausgabe in Japan, Israel und Island der Frage nach, welche Folgen es hat, wenn Essen zum Hype wird. Bildquelle: APA-Images / dpa Picture Alliance / Oksana Bratanova; Olena Yeromenko
