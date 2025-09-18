WeltWeit: Nahost. Grenzen der BerichterstattungJetzt kostenlos streamen
WeltWeit
Folge 50: WeltWeit: Nahost. Grenzen der Berichterstattung
Journalisten haben im Gazastreifen kaum die Möglichkeit unabhängig zu arbeiten, lokale Reporter riskieren täglich ihr Leben. ORF-Korrespondenten gewähren in dieser Doku exklusive Einblicke in ihre Arbeit. Inhalt: "Seit über 35 Jahren berichte ich aus Kriegsgebieten", sagt ORF-Korrespondent Karim El-Gawhary. Doch der aktuelle Krieg im Gazastreifen ist einzigartig: Unabhängigen Journalistinnen und Journalisten wird der Zugang verwehrt, weshalb die Welt auf lokale Reporter wie den 28-jährigen Abdel Khadr Hassouna angewiesen ist, der täglich sein Leben riskiert. Auch ORF-Israel-Korrespondent David Kriegleder stößt bei seiner Arbeit an Grenzen: Als "embedded journalist" durfte er die israelische Armee nur kurz nach Gaza begleiten – ohne palästinensische Sichtweisen. In "WeltWeit" berichtet er zudem von israelischen Journalisten und Bewohnern des Grenzgebiets, die den Umgang mit Propaganda offenlegen. Ähnlich ergeht es Nikolaus Wildner im Westjordanland, das trotz medialer Vernachlässigung ein gefährliches Pulverfass bleibt. Reporter sind dort je nach Region unterschiedlichen Risiken ausgesetzt – oft auch von israelischen Soldaten, wie jüngste Angriffe auf ein "Deutsche Welle"-Team in Ramallah zeigen. Bildquelle: ORF
