WeltWeit: Mächtige Männer. Wie gefährlich ist der Trump-Effekt?
WeltWeit
Folge 43: WeltWeit: Mächtige Männer. Wie gefährlich ist der Trump-Effekt?
Seit Donald Trump im Amt ist, hat er zahlreiche Ankündigungen aus dem Wahlkampf umgesetzt – zum Entsetzen vieler. Die Einführung von Strafzöllen, die Aufkündigung des transatlantischen Sicherheitspakts, die Eskalation des Handelskrieges. Ob in Sicherheits- und Klimapolitik oder in geopolitischen Belangen, Trump sieht sich selbst als „Macher“. Als Präsident der USA ist er der mächtigste Mann der Welt, seine Entscheidungen haben weitreichende Folgen. Wird die Art wie Trump Politik macht - mit Deals oder Androhung militärischer Intervention - die Weltordnung ins Chaos stürzen? Wird sein Verhalten der neue politische Stil der „mächtigen Männer“ und was bedeutet ein Kräftemessen der Großmächte für die Menschen in den betroffenen Ländern? Die ORF-Korrespondenten Michael Mayrhofer, Patrick A. Hafner und Vanessa Böttcher berichten aus Grönland, Taiwan und Spitzbergen.
