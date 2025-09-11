WeltWeit: Lokalaugenschein Grenze. Der Preis für Sicherheit.Jetzt kostenlos streamen
WeltWeit
Folge 49: WeltWeit: Lokalaugenschein Grenze. Der Preis für Sicherheit.
Abschottung statt Asyl: Die Doku zeigt, wie Flüchtlinge zum Spielball geopolitischer Machtspiele werden und welche gravierenden Folgen der Grenzausbau für Natur, Tiere und lokale Gemeinschaften hat. Inhalt: Die europäische Flüchtlingspolitik ist seit 2015 zunehmend von Abschottung geprägt. An den Außengrenzen entstehen Mauern, Zäune und Hochsicherheitszonen, die nicht nur das Leben von Flüchtenden, sondern auch die Gesellschaften und Landschaften vor Ort verändern. In Polen etwa führt der Konflikt mit Belarus zu massiven Eingriffen in ein UNESCO-Naturerbe, in Ungarn leben Polizei und Bevölkerung im ständigen Ausnahmezustand, und auf Lesbos wird das Spannungsfeld zwischen Solidarität, Überforderung und Menschenrechten besonders sichtbar. Die Reportage zeigt, wie Europas „Festungspolitik“ das Gesicht des Kontinents nachhaltig verändert. Bildquelle:
