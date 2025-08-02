Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 41vom 02.08.2025
33 Min.Folge vom 02.08.2025

Radfahren wird zunehmend zum Ganzjahres-Verkehrsmittel, nicht nur in Österreich. WeltWeit hat erkundet, welchen Stellenwert das Fahrrad in Kolumbien, Ruanda und China hat. In Bogotá werden sonntags Straßen für den motorisierten Verkehr gesperrt, um Platz für Radfahrer zu schaffen. In Ruanda gilt Radsport als Chance für eine bessere Zukunft, während in China Millionen Menschen auf Leihfahrräder setzen. Bildquelle: ORF

