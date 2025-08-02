WeltWeit: Trend oder Tradition. Radfahren auf 3 Kontinenten.Jetzt kostenlos streamen
WeltWeit
Folge 41: WeltWeit: Trend oder Tradition. Radfahren auf 3 Kontinenten.
33 Min.Folge vom 02.08.2025
Radfahren wird zunehmend zum Ganzjahres-Verkehrsmittel, nicht nur in Österreich. WeltWeit hat erkundet, welchen Stellenwert das Fahrrad in Kolumbien, Ruanda und China hat. In Bogotá werden sonntags Straßen für den motorisierten Verkehr gesperrt, um Platz für Radfahrer zu schaffen. In Ruanda gilt Radsport als Chance für eine bessere Zukunft, während in China Millionen Menschen auf Leihfahrräder setzen. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
WeltWeit
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0