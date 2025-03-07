Zum Inhalt springenBarrierefrei
WeltWeit: Beauty-Wahn. Wer sagt, was schön ist?

ORF2Staffel 1Folge 39vom 07.03.2025
WeltWeit: Beauty-Wahn. Wer sagt, was schön ist?

32 Min.Folge vom 07.03.2025

Ob groß, klein, dick, oder dünn – Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Der oft zitierte Satz des wenig bekannten griechischen Flottenkommandanten und Historikers Thukydides bringt das Problem mit der Schönheit auf den Punkt: Sie ist Ansichtssache. Natürlich prägen uns gewisse Ideale, auch abhängig vom jeweiligen Kulturkreis, doch der Wunsch, schön zu sein, ist beinahe universell. Mit Instagram, TikTok und Co hat sich das Diktat der Schönheit noch einmal verschärft und betrifft nach wie vor Mädchen und Frauen stärker. Doch parallel lässt sich auch ein anderer Trend beobachten, die sogenannte „Body Positivity“-Bewegung. Ihr Motto: Respektiere und liebe deinen Körper so wie er ist. Für das ORF-Korrespondentenmagazin „WeltWeit“ berichten Diana Weidlinger, Katharina Wagner und Leonie Heitz aus Seoul, Teheran und Paris. Bildquelle: ORF

