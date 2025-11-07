WeltWeit: Natur am Limit. Vom Umdenken und Anpacken.Jetzt kostenlos streamen
WeltWeit
Folge 48: WeltWeit: Natur am Limit. Vom Umdenken und Anpacken.
33 Min.Folge vom 07.11.2025
Artensterben, Wassermangel und Erderwärmung zeigen: Die Natur steht unter Druck. Die Doku verdeutlicht, wo Umdenken bereits Wirkung zeigt. Inhalt: Weltweit wächst der Druck auf die Umwelt – doch einige Regionen zeigen, wie Umdenken gelingt: In Ostdeutschland entstehen auf alten Kohlegruben neue Seenlandschaften, die Niederlande renaturieren schützende Salzwiesen, und Singapur setzt auf eine "Gartenstadt" mit Millionen neuer Bäume. Trotz dramatischer Warnungen der Wissenschaft gibt es Hoffnung – dort, wo Natur wieder Raum bekommt. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
WeltWeit
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0