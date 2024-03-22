WeltWeit: Mobilitätswende. Wie steht es um den E-Auto-Boom?Jetzt kostenlos streamen
WeltWeit
Folge 11: WeltWeit: Mobilitätswende. Wie steht es um den E-Auto-Boom?
Wer sich in Österreich als Privatperson ein Elektroauto kauft, kann bis zu 5.000 Euro Förderung kassieren. Und das wird sich auch 2024 nicht ändern. Insgesamt fast 15 Millionen Euro werden zur Verfügung stehen, um die E-Mobilität zu fördern. Glaubt man unterschiedlichen Prognosen, dann sollen E-Autos in diesem Jahr in vielen Ländern auch deutlich günstiger werden und so den Boom weiter anheizen. Der bisher vergleichsweise hohe Anschaffungspreis war für viele ein starkes Argument gegen den Kauf eines E-Autos. Korrespondentin Vanessa Böttcher ist in Norwegen unterwegs und schaut sich an, wie das Land die Mobilitätswende geschafft hat. In Europas E-Auto-Nation fährt mehr als die Hälfte der Bevölkerung inzwischen elektrisch. Im Februar waren über 90 Prozent aller neu zugelassen Fahrzeuge Elektroautos. In Oslo trifft sie Frederic Hauge, den bekannten norwegischen Umweltschützer, der 1989 den Grundstein für den Erfolg der E-Mobilität im Land gelegt hat. Er importierte gemeinsam mit befreundeten Musikern der norwegischen Band.
