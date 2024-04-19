WeltWeit: Drogen-Boom. Liegt Europa im Rausch?Jetzt kostenlos streamen
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Folge 14: WeltWeit: Drogen-Boom. Liegt Europa im Rausch?
33 Min.Folge vom 19.04.2024
Nach Cannabis zählt Kokain in Europa zu den am häufigsten konsumierten Drogen. In Kolumbien besucht Korrespondentin Isabella Purkart einen Bauern, der die Koka-Pflanzen mitten im Dschungel illegal anbaut. In Belgien begibt sich Korrespondent Benedict Feichtner auf die Spuren der internationalen Drogenschmuggler. Und in Frankreich erlebt Korrespondentin Leonie Heitz, wie verfeindete Drogen-Banden um Territorium und Kundschaft kämpfen und dabei immer häufiger Schusswaffen einsetzen. Bildquelle: ORF/Isabella Purkart/Jérémie Quynh
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