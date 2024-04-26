Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
WeltWeit

WeltWeit: Schutz oder Schuss. Wie umgehen mit Bär und Wolf?

ORF2Staffel 1Folge 15vom 26.04.2024
WeltWeit: Schutz oder Schuss. Wie umgehen mit Bär und Wolf?

WeltWeit: Schutz oder Schuss. Wie umgehen mit Bär und Wolf?Jetzt kostenlos streamen

WeltWeit

Folge 15: WeltWeit: Schutz oder Schuss. Wie umgehen mit Bär und Wolf?

32 Min.Folge vom 26.04.2024

Im März attackiert ein Braunbär fünf Menschen in einer slowakischen Kleinstadt, im April stürzt eine Wanderin auf der Flucht vor einem Bären in den Tod. Erneut beginnt die Debatte um Großraubtiere in unserer Umgebung. Christian Wehrschütz, Ines Pedoth und Vanessa Böttcher berichten aus Slowenien, Südtirol und Frankreich. Bildquelle: ORF/Marco Polo

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

WeltWeit
ORF2
WeltWeit

WeltWeit

Alle 2 Staffeln und Folgen