WeltWeit: Schutz oder Schuss. Wie umgehen mit Bär und Wolf?Jetzt kostenlos streamen
WeltWeit
Folge 15: WeltWeit: Schutz oder Schuss. Wie umgehen mit Bär und Wolf?
32 Min.Folge vom 26.04.2024
Im März attackiert ein Braunbär fünf Menschen in einer slowakischen Kleinstadt, im April stürzt eine Wanderin auf der Flucht vor einem Bären in den Tod. Erneut beginnt die Debatte um Großraubtiere in unserer Umgebung. Christian Wehrschütz, Ines Pedoth und Vanessa Böttcher berichten aus Slowenien, Südtirol und Frankreich. Bildquelle: ORF/Marco Polo
