WeltWeit: Betonwüsten. Wenn kein Gras mehr drüber wächst?Jetzt kostenlos streamen
WeltWeit
Folge 17: WeltWeit: Betonwüsten. Wenn kein Gras mehr drüber wächst?
32 Min.Folge vom 10.05.2024
Die verheerenden Folgen der Bodenversiegelung kann man jedes Jahr deutlicher sehen: Hochwasser, weil Regen nicht ausreichend versickern kann, sogenannte Hitzeinseln mit Temperaturen bis über 60 Grad in den Städten, weil sich Beton und Asphalt aufheizen. Diana Weidlinger, Jörg Winter und Patrick A. Hafner berichten aus den Niederlanden, Großbritannien und Griechenland. Bildquelle: ORF/Jan Wich
