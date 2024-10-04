WeltWeit: Tiefe Gräben. Ein Jahr Krieg und die Folgen.Jetzt kostenlos streamen
Seit 7. Oktober 2023, als Hamas-Terroristen mehr als 1.200 Menschen ermordet und hunderte Geiseln genommen haben, führt Israel einen Vergeltungskrieg im Gazastreifen. Ein Jahr danach droht die Lage zu eskalieren und die ganze Nahostregion mithineinzuziehen. Und auch im Rest der Welt sind die Menschen auf beiden Seiten – Juden und Palästinenser – von den Folgen schwer betroffen. Korrespondentin Cornelia Primosch trifft in Paris eine Familie, die ihre Abreise aus Frankreich vorbereitet. Obwohl sich Israel im Krieg befindet, wollen sie sich dort ein neues Leben aufbauen. Korrespondentin Katharina Wagner begleitet einen Kinderchirurgen, der sein Leben riskiert hat, um im Gazastreifen Hilfe zu leisten. Korrespondent Patrick A. Hafner ist in New York unterwegs und spricht mit Menschen wie dem jüdischen Klavierlehrer Rich Siegel, der viele Jahre lang überzeugter Zionist war, jetzt aber Israels Regierung und ihr Vorgehen in Gaza offen kritisiert.
