WeltWeit: Wertvolle Ware. Wem gehört das Wasser?Jetzt kostenlos streamen
WeltWeit
Folge 25: WeltWeit: Wertvolle Ware. Wem gehört das Wasser?
31 Min.Folge vom 25.10.2024
Derzeit haben mehr als zwei Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Laut einer Studie der Vereinten Nationen wird sich die Lage weiter zuspitzen. Diese Dokumentation berichtet aus Kenia, Indonesien und Island über Wasserknappheit, steigende Meeresspiegel und die Kapitalisierung der wertvollen Ressource Wasser.
