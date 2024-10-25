Zum Inhalt springenBarrierefrei
WeltWeit: Wertvolle Ware. Wem gehört das Wasser?

ORF2Staffel 1Folge 25vom 25.10.2024
31 Min.Folge vom 25.10.2024

Derzeit haben mehr als zwei Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Laut einer Studie der Vereinten Nationen wird sich die Lage weiter zuspitzen. Diese Dokumentation berichtet aus Kenia, Indonesien und Island über Wasserknappheit, steigende Meeresspiegel und die Kapitalisierung der wertvollen Ressource Wasser.

