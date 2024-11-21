WeltWeit: Strahlende Zukunft. Atomkraft im Aufwind?Jetzt kostenlos streamen
WeltWeit
Folge 28: WeltWeit: Strahlende Zukunft. Atomkraft im Aufwind?
33 Min.Folge vom 21.11.2024
Die dringende Notwendigkeit, die CO2-Emissionen zu reduzieren, hat der jahrelang umstrittenen Kernenergie eine Renaissance beschert: Seit 2022 wird Atomkraft in der EU als grün und sauber gelabelt, weil AKWs im Betrieb kein CO2 freisetzen. Ein Großteil der europäischen Länder setzt nun verstärkt auf Kernenergie, um die Klimaziele zu erreichen.
