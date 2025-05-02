Zum Inhalt springenBarrierefrei
WeltWeit: Überbevölkerung ade. Werden Kinder Mangelware?

ORF2Staffel 1Folge 29vom 02.05.2025
32 Min.Folge vom 02.05.2025

Begriffe wie „Vergreisung der Gesellschaft“ oder „demografische Katastrophe“ finden vermehrt Verwendung, wenn es darum geht, die Folgen des weltweiten Geburtenrückgangs zu beschreiben. Nicht nur in Österreich und vielen anderen Industriestaaten, sondern in fast allen Ländern der Erde werden immer weniger Kinder geboren. ORF-Korrespondentin Leonie Heitz besucht in einem Vorort der Hafenstadt Lagos eine zehnköpfige Familie, die in ärmsten Verhältnissen lebt. Geburtenkontrolle ist aus kulturellen und religiösen Gründen häufig tabu, da das Kinderkriegen mit dem „Willen Gottes“ begründet wird. Erst allmählich setzt ein Umdenken ein. Bildquelle: ORF/ORF/Leonie Heitz

