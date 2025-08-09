WeltWeit: Kleine Ursache, große Wirkung. Wie sicher ist unsere Versorgung?Jetzt kostenlos streamen
WeltWeit
Folge 30: WeltWeit: Kleine Ursache, große Wirkung. Wie sicher ist unsere Versorgung?
Das heurige Weihnachtsgeschäft soll – Prognosen zu Folge – mit einem Umsatz von 7,5 Milliarden Euro das Geschäft des Vorjahres übertreffen. Mehr als die Hälfte der in die EU importierten Waren kommen dabei über den Seeweg. Beim Güterverkehr zwischen Europa und Asien – der wichtigsten Handelsroute der Welt – sind es sogar 95 Prozent. Ein riesiges Volumen, das vom Funktionieren der gesamten Logistikkette abhängig ist. Wie groß die Folgen eines Störfalls sein können, hat man im März 2021 gesehen: ein riesiges Containerschiff steckte sechs Tage im Suezkanal fest – mit massiven Auswirkungen auf den Welthandel. Neben Blockaden auf den Wasserwegen nach Europa sind es vor allem Ausfälle in den großen Häfen, die zu einem Versorgungsproblem führen können. Bildquelle: ORF
