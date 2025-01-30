Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 33vom 30.01.2025
31 Min.Folge vom 30.01.2025

In den vergangenen Jahren hat akuter Schneemangel den Skifahrenden oft die Freude am Sport verleidet. Trotzdem fahren rund 40 Prozent der Österreichinnen und Österreicher immer noch gerne Ski. Großereignisse - wie die alpine Ski-WM heuer in Saalbach - steigern zusätzlich die Lust, selbst auf den Skiern zu stehen. Dennoch lässt sich eine Trendwende beobachten: einerseits tragen die hohen Preise dazu bei, dass immer weniger Familien sich einen Skiurlaub leisten können, und andererseits fahren immer mehr Menschen aus Klimaschutzgründen nicht mehr Ski. Bildquelle: ORF

ORF2
