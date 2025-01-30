WeltWeit: Faszination Skifahren: Luxus oder Lifestyle?Jetzt kostenlos streamen
WeltWeit
Folge 33: WeltWeit: Faszination Skifahren: Luxus oder Lifestyle?
31 Min.Folge vom 30.01.2025
In den vergangenen Jahren hat akuter Schneemangel den Skifahrenden oft die Freude am Sport verleidet. Trotzdem fahren rund 40 Prozent der Österreichinnen und Österreicher immer noch gerne Ski. Großereignisse - wie die alpine Ski-WM heuer in Saalbach - steigern zusätzlich die Lust, selbst auf den Skiern zu stehen. Dennoch lässt sich eine Trendwende beobachten: einerseits tragen die hohen Preise dazu bei, dass immer weniger Familien sich einen Skiurlaub leisten können, und andererseits fahren immer mehr Menschen aus Klimaschutzgründen nicht mehr Ski. Bildquelle: ORF
