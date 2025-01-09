Zum Inhalt springenBarrierefrei
WeltWeit: Künstliche Intelligenz. Fluch oder Segen?

ORF2Staffel 1Folge 34vom 09.01.2025
Ob virtuelle Assistenten – sogenannte Chatbots –, autonome Fahrzeuge, Smart Homes, Texte erstellt von ChatGPT, sekundenschnell in Hunderte Sprachen übersetzt, oder täuschend echte Medieninhalte bekannt als „Deepfakes“: Künstliche Intelligenz hat in unseren Alltag Einzug gehalten. Dennoch ist keine andere Technologie der Digitalisierung umstrittener als sie. Wer sind die Gewinner und wer die Verlierer der Entwicklung und wo liegen die Gefahren, wenn KI ohne unser Wissen, ohne unsere Zustimmung zum Einsatz kommt? Darüber berichten unter dem Titel „Künstliche Intelligenz. Fluch oder Segen? Vanessa Böttcher, Patrick A. Hafner und Christian Wehrschütz aus den USA, Indien und Serbien. Bildquelle: ORF

