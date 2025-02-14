WeltWeit: All about Love. Geschichten von der Liebe.Jetzt kostenlos streamen
WeltWeit
Folge 35: WeltWeit: All about Love. Geschichten von der Liebe.
Laut Umfragen ist der Valentinstag für mehr als die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher wichtig. Viele Menschen denken an diesem Tag über Liebe nach. Die "WeltWeit"-Reporter haben das zum Anlass genommen, sich die unterschiedlichen Phasen der Liebe genauer anzuschauen. ORF-Korrespondent in den USA Benedict Feichtner geht in New York City der Frage nach, warum vor allem junge Frauen aus der Generation Z den Dating-Apps den Rücken kehren. Tinder, Bumble oder Hinge haben ausgedient. „Es fühlt sich an, als ob man in einem riesigen Supermarkt nach dem perfekten Produkt sucht - aber keiner ist wirklich interessiert am Kaufen“, sagt die 25-jährige Gabriel Generally im Interview. In ihrem Comedy-Programm geht es oft um modernes Dating, denn Beziehungen werden heute oft nur als Option gesehen - eine Option, die viele bewusst ablehnen. In Bulgarien ist Korrespondent Ernst Gelegs Gast auf einer traditionellen Pomak-Hochzeit. Pomaken sind Bulgaren muslimischen Glaubens. Ursprünglich waren sie Christen, sind aber während der Herrschaft des Osmanischen Reiches zum Islam konvertiert. Sie zeigen, dass man Hochzeiten auch ohne einen Tropfen Alkohol ausgelassen feiern kann. Tradition wird dabei großgeschrieben. ORF-Korrespondentin Sophie Roupetz berichtet aus London, der "Scheidungshauptstadt der Welt" Englische Gerichte fällen relativ schnell ein Urteil und sprechen Ehefrauen großzügigere Entschädigungen zu als anderswo. Sie trifft Top-Anwältin Sandra Davis, in der Boulevardpresse gerne als "Bienenkönigin der Londoner Scheidungsszene" bezeichnet, weil sie die Scheidung von Prinzessin Diana und dem heutigen König Charles mitbetreut hat. Und sie spricht mit Gilly Da Silva, die ihren eigenen Trennungsschmerz nach der Scheidung in ein erfolgreiches Geschäftskonzept verwandelt hat: sie arbeitet als sogenannte „Divorce-Doula“ und nimmt ihre KlientInnen auf eine transformative Reise mit. Bisher war der Job einer „Doula“ nur als nicht medizinische Helferin rund um die Geburt bekannt.
