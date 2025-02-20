Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
WeltWeit

WeltWeit: Aufrüsten für den Frieden. Wie hat uns der Ukrainekrieg verändert?

ORF2Staffel 1Folge 36vom 20.02.2025
WeltWeit: Aufrüsten für den Frieden. Wie hat uns der Ukrainekrieg verändert?

WeltWeit: Aufrüsten für den Frieden. Wie hat uns der Ukrainekrieg verändert?Jetzt kostenlos streamen

WeltWeit

Folge 36: WeltWeit: Aufrüsten für den Frieden. Wie hat uns der Ukrainekrieg verändert?

34 Min.Folge vom 20.02.2025

Der russische Überfall auf die Ukraine 2022 hat einen tiefgreifenden Wandel in Europa ausgelöst: Waffenexporte und Aufrüstung sind zur neuen Realität geworden, Schweden und Finnland sind der NATO beigetreten, und Länder wie die Schweiz und Polen verstärken ihre Verteidigung. Im Rahmen des ORF-Programmschwerpunkts "Drei Jahre Ukraine-Krieg“ beleuchten Korrespondenten, wie sich der Krieg auf die Ukraine, die Schweiz und Polen auswirkt – von militärischen Umrüstungen bis hin zur Sicherheitswahrnehmung der Bevölkerung. Bildquelle: ORF/ORF/Vanessa Böttcher

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

WeltWeit
ORF2
WeltWeit

WeltWeit

Alle 2 Staffeln und Folgen