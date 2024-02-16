Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
WeltWeit

WeltWeit: Arbeiten 2.0. Wie sehen die Jobs der Zukunft aus?

ORF2Staffel 1Folge 6vom 16.02.2024
WeltWeit: Arbeiten 2.0. Wie sehen die Jobs der Zukunft aus?

WeltWeit: Arbeiten 2.0. Wie sehen die Jobs der Zukunft aus?Jetzt kostenlos streamen

WeltWeit

Folge 6: WeltWeit: Arbeiten 2.0. Wie sehen die Jobs der Zukunft aus?

34 Min.Folge vom 16.02.2024

Ob wir bis zum Umfallen arbeiten – durch Roboter und KI ersetzt – oder doch ganz in Work-Life-Balance leben werden, noch lässt sich das nicht genau vorhersagen. Die meisten Trendforscher betonen: Jedes Szenario sei möglich. Worüber aber im Allgemeinen Einigkeit herrscht: Unsere Arbeitswelt befindet sich im Wandel. Bildquelle: ORF/Sébastien Agrimont/Marcus Walter

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

WeltWeit
ORF2
WeltWeit

WeltWeit

Alle 1 Staffeln und Folgen