WeltWeit: Arbeiten 2.0. Wie sehen die Jobs der Zukunft aus?Jetzt kostenlos streamen
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Folge 6: WeltWeit: Arbeiten 2.0. Wie sehen die Jobs der Zukunft aus?
34 Min.Folge vom 16.02.2024
Ob wir bis zum Umfallen arbeiten – durch Roboter und KI ersetzt – oder doch ganz in Work-Life-Balance leben werden, noch lässt sich das nicht genau vorhersagen. Die meisten Trendforscher betonen: Jedes Szenario sei möglich. Worüber aber im Allgemeinen Einigkeit herrscht: Unsere Arbeitswelt befindet sich im Wandel. Bildquelle: ORF/Sébastien Agrimont/Marcus Walter
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