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Wirtschaft24
Folge 13: WIRTSCHAFT24 mit Stefan Faatz-Ferstl
9 Min.Folge vom 03.04.2026
Das Wiener Start-up Soilful plant, baut und betreut essbare Gärten für Unternehmen. Mit Gründer Stefan Faatz-Ferstl spricht Isabella Richtar in dieser Folge von Wirtschaft 24 über neue, innovative Unternehmenskulturen und die Soilful-Mission, dass sich der Mensch wieder stärker als Teil der Natur versteht.
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Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
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0
Copyrights:© ProSiebenSat1. PULS4
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