Österreichs große Skandale - Die Buwog-AffäreJetzt kostenlos streamen
zeit.geschichte
Folge vom 22.05.2026: Österreichs große Skandale - Die Buwog-Affäre
45 Min.Folge vom 22.05.2026
Die BUWOG-Affäre um Ex-Finanzminister Grasser führte nach jahrelangen Ermittlungen zu Haftstrafen für ihn und seine Mitstreiter Meischberger und Hochegger. Sie hatten bei der Privatisierung von 60.000 Bundeswohnungen 2004 interne Angebote verraten und dafür 9,6 Millionen Euro kassiert. Die Dokumentation beleuchtet den Skandal. Zudem zeigt sie die Folgen und fragt, wie solche Deals das Vertrauen in staatliche Entscheidungen erschüttern. Bildquelle: PAMMER FILM/ORF
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3