Schicksalstage Österreichs - Die Tschernobyl-KatastropheJetzt kostenlos streamen
zeit.geschichte
Folge vom 24.04.2026: Schicksalstage Österreichs - Die Tschernobyl-Katastrophe
46 Min.Folge vom 24.04.2026
1986 erreichte der Tschernobyl-Unfall auch Österreich. Medien überdeckten zunächst das Ausmaß, doch unklare Berichte und die spätere Hilfeanfrage der UdSSR zeigten die Schwere. Trotz Gefahr fand der Maiaufmarsch statt. Späte, widersprüchliche Maßnahmen führten zu Chaos. Die Doku beleuchtet Folgen, Zeitzeugenberichte und heutige Fragen zur sicheren, nachhaltigen Energieversorgung. Regie: Judith Doppler Bildquelle: ORF/Interspot/ORF
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