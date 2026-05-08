Österreich erzählt - Zeitzeuginnen und Zeitzeugen berichtenJetzt kostenlos streamen
zeit.geschichte
Folge vom 08.05.2026: Österreich erzählt - Zeitzeuginnen und Zeitzeugen berichten
31 Min.Folge vom 08.05.2026
Anlässlich des 80-jährigen Jubiläums der Non-Profit-Organisation CARE bringt die ORF-III-Dokumentationsreihe „Österreich erzählt“ eine Spezialausgabe zu den CARE-Paketen als Nachkriegshilfeleistungen der USA. In Interviews packen drei Zeitzeuginnen und Zeitzeugen ihre Erinnerungen einer Zeit der Not und des Wiederaufbaus aus. Interviews mit: Prof. Dr. Christa Chorherr (1935) Dipl.-Ing. Franz Laaha (1938) Renate Sainitzer (1941) Bildquelle: ORF/ORF III/Melanie Hofstätter
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