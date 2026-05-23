Die rote Fini und die verschwundenen MillionenJetzt kostenlos streamen
zeit.geschichte
Folge vom 23.05.2026: Die rote Fini und die verschwundenen Millionen
53 Min.Folge vom 23.05.2026
Die Doku erzählt die Geschichte der Wirtschaftsverbrecherin Rudolfine Steindling, der „Roten Fini“. Für die SED organisiert sie im Kalten Krieg über Österreich lukrative Devisen- und Geheimdienstgeschäfte und verdient Millionen. Nach dem Mauerfall fordert die Treuhand das Geld zurück, doch Fini lässt es verschwinden. Ob Deutschland die Millionen je wiedererlangt, deckt die Doku auf. Bildquelle: Ilona Grundmann Filmproduction/ORF
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Copyrights:© Season 1: ORF 3