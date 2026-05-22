Österreichs große Skandale - Die Bawag-AffäreJetzt kostenlos streamen
zeit.geschichte
Folge vom 22.05.2026: Österreichs große Skandale - Die Bawag-Affäre
48 Min.Folge vom 22.05.2026
Die BAWAG-Affäre zeigt, wie fragwürdige Geschäfte, Machtmissbrauch und riskante Spekulationen die traditionsreiche Arbeiterbank in eine existenzielle Krise stürzten. 2006 führte der Vertrauensverlust zu einer Bankenpanik, Staatsgarantien wurden nötig. Die Dokumentation beleuchtet die Ereignisse von der Gründung 1922 bis zu den Urteilen 2012 und zeigt das Ausmaß des Skandals. Bildquelle: PAMMER FILM/ORF
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