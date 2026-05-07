Das KZ Gusen - Vom Tatort zum GedenkortJetzt kostenlos streamen
zeit.geschichte
Folge vom 07.05.2026: Das KZ Gusen - Vom Tatort zum Gedenkort
52 Min.Folge vom 07.05.2026
Der Film begleitet den historischen Wendepunkt, an dem die letzten Lager-Überreste als Gedenkstätte des 21. Jahrhunderts gestaltet werden. Er präsentiert das Siegerprojekt des Architekturwettbewerbs – konkrete Pläne und Modelle dafür, wie aus einem Ort des Schweigens ein Raum des Dialogs wird und versammelt Stimmen von jung bis alt: Anrainer, die auf geschichtlich schwerem Boden aufgewachsen sind, Zeitzeuginnen und Zeitzeugen jenseits und diesseits der Lagermauer, die für die Dreharbeiten erstmals seit Jahrzehnten an Orte ihrer Kindheit zurückkehren. Und junge Menschen aus mehreren Nationen, die gemeinsam nach einer Gedenksprache suchen, die nicht erschreckt, sondern ermächtigt. Bildquelle: ORF/Clever Contents
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