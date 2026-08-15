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ZIB Magazin Klima: Neue Ideen für Satelliten und Landwirtschaft

ORF1Staffel 1Folge 114vom 15.08.2026
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Folge 114: ZIB Magazin Klima: Neue Ideen für Satelliten und Landwirtschaft

6 Min.Folge vom 15.08.2026

Ein neues Computerprogramm soll Landwirten im steirischen Ennstal helfen, den richtigen Zeitpunkt für die Mahd zu finden. Gleichzeitig wurde eine österreichische Entwicklung für nachhaltigere Satelliten vorgestellt, bei der Holz als Material getestet wird.

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