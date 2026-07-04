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Folge 109: ZIB Magazin Klima: Österreichs Wasserreserven unter Druck
5 Min.Folge vom 04.07.2026
Österreichs Wasserreserven geraten durch den Klimawandel zunehmend unter Druck. Eine aktuelle Studie im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums zeigt sinkende Grundwasserspiegel, eine höhere Verdunstung und häufigere Trockenperioden. Um die Wasserversorgung langfristig zu sichern, werden bereits Maßnahmen und neue Konzepte erarbeitet.
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