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ZIB Magazin Klima

ZIB Magazin Klima: Österreichs Wasserreserven unter Druck

ORF1Staffel 1Folge 109vom 04.07.2026
ZIB Magazin Klima: Österreichs Wasserreserven unter Druck

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Folge 109: ZIB Magazin Klima: Österreichs Wasserreserven unter Druck

5 Min.Folge vom 04.07.2026

Österreichs Wasserreserven geraten durch den Klimawandel zunehmend unter Druck. Eine aktuelle Studie im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums zeigt sinkende Grundwasserspiegel, eine höhere Verdunstung und häufigere Trockenperioden. Um die Wasserversorgung langfristig zu sichern, werden bereits Maßnahmen und neue Konzepte erarbeitet.

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