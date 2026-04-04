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Folge 100: ZIB Magazin Klima: Auto vs. Öffis – ein europaweiter Vergleich
5 Min.Folge vom 04.04.2026
Noch immer steigen viele nicht in die U-Bahn, oder die Straßenbahn, sondern ins eigene Auto. Ob es wirklich einen Unterschied macht, haben Forscherinnen und Forscher untersucht. Sie haben versucht diesen Effekt großflächig zu erfassen und haben die Daten von hunderten europäischen Städten ausgewertet.
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