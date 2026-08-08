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ZIB Magazin Klima
Folge 113: ZIB Magazin Klima: Hitzemanagement in Großstädten
5 Min.Folge vom 08.08.2026
In Großstädten fehlen meist die kühlenden Wirkungen von Gewässern und Pflanzen. Gegen Hitzeinseln können Begrünung, mehr Wasser und weniger Autoverkehr helfen. Wissenschafter der Veterinärmedizischen Universität Wien fanden heraus: Hitzetage mindern die Fruchtbarkeit von Rindern. Und Forscher in Rom haben eine Verarbeitungsanlage entwickelt, bei der Plastik "völlig aufgelöst" werden soll.
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