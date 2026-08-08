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ZIB Magazin Klima: Hitzemanagement in Großstädten

ORF1Staffel 1Folge 113vom 08.08.2026
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Folge 113: ZIB Magazin Klima: Hitzemanagement in Großstädten

5 Min.Folge vom 08.08.2026

In Großstädten fehlen meist die kühlenden Wirkungen von Gewässern und Pflanzen. Gegen Hitzeinseln können Begrünung, mehr Wasser und weniger Autoverkehr helfen. Wissenschafter der Veterinärmedizischen Universität Wien fanden heraus: Hitzetage mindern die Fruchtbarkeit von Rindern. Und Forscher in Rom haben eine Verarbeitungsanlage entwickelt, bei der Plastik "völlig aufgelöst" werden soll.

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