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ZIB Magazin Klima
Folge 111: ZIB Magazin Klima: Abkühlung für Städte
6 Min.Folge vom 18.07.2026
Klagenfurt profitiert an heißen Tagen von der Nähe zum Wörthersee, doch im Inneren der Stadt staut sich die Hitze aber auch dort. In einem neuen Projekt arbeiten Forschung und Stadt zusammen und suchen nach sinnvollen Maßnahmen, die in Zukunft mehr Abkühlung für alle bringen. Denn wie in ganz Österreich wird es auch in Klagenfurt immer wärmer.
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