Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ZIB Magazin Klima

ZIB Magazin Klima: Erhöhte Infektionsgefahren durch Reisen und Handel

ORF1Staffel 1Folge 105vom 30.05.2026
ZIB Magazin Klima: Erhöhte Infektionsgefahren durch Reisen und Handel

ZIB Magazin Klima: Erhöhte Infektionsgefahren durch Reisen und HandelJetzt kostenlos streamen

ZIB Magazin Klima

Folge 105: ZIB Magazin Klima: Erhöhte Infektionsgefahren durch Reisen und Handel

6 Min.Folge vom 30.05.2026

Die Auswirkungen des Klimawandels, mehr Fernreisen und des globalen Handels werden auch in Österreich immer mehr spürbar und bringen mit den erhöhten Temperaturen auch weitere Gefahren mit sich. So geht mit der Hitze auch die Vermehrung von Krankheitsüberträgern einher. Als besonders gefährlich gilt hier die eingeschleppte asiatische Tigermücke, welche sich in einigen Teilen Österreichs fest etablieren konnte und das Dengue-Virus übertragen kann.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

ZIB Magazin Klima
ORF1
ZIB Magazin Klima

ZIB Magazin Klima

Alle 1 Staffeln und Folgen