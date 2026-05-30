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ZIB Magazin Klima
Folge 105: ZIB Magazin Klima: Erhöhte Infektionsgefahren durch Reisen und Handel
6 Min.Folge vom 30.05.2026
Die Auswirkungen des Klimawandels, mehr Fernreisen und des globalen Handels werden auch in Österreich immer mehr spürbar und bringen mit den erhöhten Temperaturen auch weitere Gefahren mit sich. So geht mit der Hitze auch die Vermehrung von Krankheitsüberträgern einher. Als besonders gefährlich gilt hier die eingeschleppte asiatische Tigermücke, welche sich in einigen Teilen Österreichs fest etablieren konnte und das Dengue-Virus übertragen kann.
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