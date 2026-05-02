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ZIB Magazin Klima
Folge 102: ZIB Magazin Klima: Kampf gegen invasive Neophyten
5 Min.Folge vom 02.05.2026
Der Biologe Hannes Seehofer und die Umweltwissenschafterin Katharina Sandbichler sagen eingeschleppten Pflanzen in der Wachau den Kampf an. Durch das Ausreißen eingeschleppter Pflanzenarten (invasive Neophyten), die in unseren Breitengraden nichts zu suchen haben, kann die Biodiversität gefördert werden.
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