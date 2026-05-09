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ZIB Magazin Klima
Folge 103: ZIB Magazin: "Donaugras-Teller" soll Müllproblem mindern
5 Min.Folge vom 09.05.2026
Forschende der Uni Wien wollen die Imbiss-Müllberge auf großen Events wie dem Wiener Donauinselfest verschwinden lassen. Dafür werden neuartige Teller aus Wasserpflanzen getestet. Diese "Donaugras-Teller" sollen zukünftig die herkömmlichen Pappteller ersetzen.
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