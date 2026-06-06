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Folge 106: ZIB Magazin Klima: Forscher suchen Kerosin-Alternativen
6 Min.Folge vom 06.06.2026
350 Milliarden Liter Kerosin werden jedes Jahr für den Flugverkehr verbraucht. Weltweit wird deshalb an Alternativen zu fossilem Kerosin geforscht, auch in Leoben in der Steiermark. Ein internationales Forschungsteam am Gregor-Mendel-Institut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften hat Erstaunliches herausgefunden: Bestimmte Eiweiße machen Pflanzen hitzefest.
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