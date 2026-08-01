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ZIB Magazin Klima
Folge 112: ZIB Magazin Klima: Nachhaltiges Radeln im Wald
5 Min.Folge vom 01.08.2026
Forschende suchen mit Radfahrerinnen und Radfahrern für den Wienerwald nach einem Kompromiss, um die Mountainbikes besser in die Natur einzugliedern, ohne dass andere Menschen oder die Tiere in der Natur gestört werden.
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