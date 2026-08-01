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ZIB Magazin Klima

ZIB Magazin Klima: Nachhaltiges Radeln im Wald

ORF1Staffel 1Folge 112vom 01.08.2026
ZIB Magazin Klima: Nachhaltiges Radeln im Wald

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Folge 112: ZIB Magazin Klima: Nachhaltiges Radeln im Wald

5 Min.Folge vom 01.08.2026

Forschende suchen mit Radfahrerinnen und Radfahrern für den Wienerwald nach einem Kompromiss, um die Mountainbikes besser in die Natur einzugliedern, ohne dass andere Menschen oder die Tiere in der Natur gestört werden.

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