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ZIB Magazin Klima: Schüler erforschen Wandel im Weinbau

ORF1Staffel 1Folge 101vom 25.04.2026
ZIB Magazin Klima: Schüler erforschen Wandel im Weinbau

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Folge 101: ZIB Magazin Klima: Schüler erforschen Wandel im Weinbau

5 Min.Folge vom 25.04.2026

Jugendliche eines Realgymnasiums im Nordwesten Wiens untersuchten im Rahmen eines Wettbewerbs Veränderungen im Weinbau und bei der Traubenernte. Ihre Ergebnisse wurden unter anderem mit einem pensionierten Winzer diskutiert. Damit stand die Nachwuchsforschung im Dialog mit jahrzehntelanger Erfahrung.

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