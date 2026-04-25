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ZIB Magazin Klima
Folge 101: ZIB Magazin Klima: Schüler erforschen Wandel im Weinbau
5 Min.Folge vom 25.04.2026
Jugendliche eines Realgymnasiums im Nordwesten Wiens untersuchten im Rahmen eines Wettbewerbs Veränderungen im Weinbau und bei der Traubenernte. Ihre Ergebnisse wurden unter anderem mit einem pensionierten Winzer diskutiert. Damit stand die Nachwuchsforschung im Dialog mit jahrzehntelanger Erfahrung.
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