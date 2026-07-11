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Folge 110: ZIB Magazin Klima: Streuobstwiesen als Lebensraum in Gefahr
5 Min.Folge vom 11.07.2026
Streuobstwiesen zählen zu den wertvollsten Kulturlandschaften Österreichs und bieten zahlreichen Tierarten einen Lebensraum. An der Universität für Bodenkultur wird erforscht, wie diese Kulturlandschaften erhalten werden können.
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