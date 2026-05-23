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ZIB Magazin Klima
Folge 104: ZIB Magazin Klima: Start-up setzt auf Straßenkraftwerk
5 Min.Folge vom 23.05.2026
Die Klimabilanz im Straßenverkehr ist deutlich ausbaufähig: Rund ein Viertel aller Treibhausgase entsteht hier. Ein Tiroler Startup will genau dort ansetzen und die Bilanz von Pkw und Lkw verbessern. Aus diesem Grund entwickelte sie ein Straßenkraftwerk.
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